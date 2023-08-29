В Австралии из мозга женщины достали восьмисантиметрового червя

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Алина Крылова
Алина Крылова 19 0

Пациентка два года жаловалась на ломоту в теле.

В Австралии из мозга женщины достали восьмисантиметрового червя

Фото: www.globallookpress.com / 001 Stewart Goldstein

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В австралийской Канберре врачи извлекли из мозга 64-летней пациентки живого червя длиной в восемь сантиметров. Жуткая находка ошарашила даже навидавшихся всякого врачей.

По информации The Guardian, последние два года возрастная женщина регулярно жаловалась на изматывающие боли в животе и диарею, постоянный сухой кашель, лихорадку и ночную потливость. Через некоторое время добавились забывчивость и депрессия.

Отчаявшись найти спасение самостоятельно, пациентка пришла на прием ко врачу. МРТ показало: в мозгу несчастной живет и растет восьмисантиметровый паразит. Тут-то и стало понятно: у женщины мог развиться гиперэозинофильный синдром, при котором иммунная система «сжигает» свои ресурсы, чтобы спасти организм.

Червя удалили во время операции, после чего пациентка почувствовала первые улучшения. Еще спустя полгода после удаления паразита состояние женщины улучшилось: забывчивость и депрессия ослабли, а боли в животе исчезли.

Ранее 5-tv.ru писал, что из сердца 46-летнего пациента врачи извлекли тромб размером с палку колбасы.

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