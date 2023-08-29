С сентября правила проезда в поездах изменятся: чего ожидать

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Рита Миронова
Рита Миронова 45 0

РЖД: с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозок

С сентября правила проезда в поездах изменятся: чего ожидать

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Были учтены все пробелы, выявленные в последнее время.

С 1 сентября вводятся изменения в правила проезда в поездах дальнего следования. Как рассказали в пресс-службе РЖД, в нововведениях учли все пробелы, выявленные ранее.

Так, в случае несоблюдения требований транспортной безопасности, пассажиров могут не допустить к поездке. Речь идет об обязательном досмотре при входе на вокзал.

Также покупать билеты можно будет по паспорту, срок годности которого истек. Однако не более чем на 90 дней.

Играть на музыкальных инструментах в поезде будет категорически запрещено. Также пассажирам нельзя пользоваться «средствами звукоусиления», только наушниками и слуховыми аппаратами.

Есть изменения и в правилах перевозок домашних животных. Так, собаки мелких пород без клетки или контейнера смогут попасть на поезд только по правилам для крупных пород: на полу купе, в котором перевозятся, в намордниках и с поводком.

Пассажиры верхних полок смогут садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — 30 минут утром и вечером, а также час в обед.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал строительство скоростной магистрали от Москвы до Петербурга.

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