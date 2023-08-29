Суд признал законным арест Игоря Стрелкова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 27 0

Мужчина проходит главным фигурантом по делу о призывах к экстремизму.

Суд признал законным арест Игоря Стрелкова

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Суд признал законным арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина. — Прим. ред.). Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. По предъявленному обвинению ему грозит срок до пяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова. К слову, об этом сообщила его супруга.

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