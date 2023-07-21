Игоря Стрелкова задержали сотрудники правоохранительных органов

В Москве задержан бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков
Фото: © РИА Новости /Кирилл Каллиников
Информацию подтвердила супруга мужчины.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова. Об этом сообщила его супруга.
Позднее в интервью 5-tv.ru адвокат Стрелкова Александр Молохов подтвердил вышеуказанную информацию.
«Он действительно задержан», — пояснил юрист.
Детали уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник уголовного розыска Красноярского края заключен под стражу.
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