Мощный взрыв прогремел на границе Украины и Белоруссии

Вопиющему инциденту уже нашли объяснение.

На границе Украины и Белоруссии 28 августа прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает портал Kresy24.

По предварительной информации, причиной стал удар молнии, спровоцировавший детонацию нескольких противопехотных мин ТМ-62М. Инцидент произошел в 800 метрах от белорусского пограничного перехода «Словечно», расположенного в Ельском районе Гомельской области.

В результате взрыва получила повреждение опора моста, а также были разрушены железнодорожные пути в обоих направлениях. Информации о пострадавших не поступало.

По информации СМИ, в момент взрыва на мосту могла находиться группа боевиков ВСУ, занятых осмотром мин. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анналена Бербок заявила о минных полях «размером с Западную Германию» в зоне спецоперации.