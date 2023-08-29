Исчезновение 16-летней фигуристки в Москве: что известно на данный момент

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 120 0

Фигуристка Горбачева последний раз попала на видео 18 августа в семь вечера

Исчезновение 16-летней фигуристки в Москве: что известно на данный момент

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсменку продолжают искать все службы российской столицы.

В Москве накануне вечером пропала российская фигуристка Алина Горбачева. Спортсменка исчезла после того, как вышла после тренировки с ледовой арены и направилась в сторону Преображенской набережной. По данным диписточника, до этого она поссорилась со своим тренером Софьей Федченко.

Последний раз девушка появилась на камерах видеонаблюдения около 19 часов в районе Волоколамского шоссе. На кадрах Алина заходит в парк, расположенный рядом с Москвой-рекой. Недалеко от этого места обнаружили, предположительно, рюкзак Алины, сейчас следователи выясняют, так ли это. Одновременно правоохранители и волонтеры прочесывают местность.

Мама девушки Елена Горбачева рассказывает, что дочь никогда до этого не пропадала.

Также в социальных сетях появилась информация о подозрительном человеке, который был замечен недалеко от набережной. По словам спортсменок, тренирующихся с Горбачевой, ранее он преследовал их в том же районе.

Сегодня следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Поиски фигуристки продолжаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
«Пыль пошла столбом»: ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Донецка
17:16
Директора турфирмы, организовавшей смертельное восхождение на вулкан, судят на Камчатке
17:09
На Украине открыли крупное месторождение газа
17:02
«Надо что-то делать»: звезда «СашиТани» шокировала фанатов худобой после родов
16:53
Мафия в деле: российских туристов подстерегает новая беда в Турции?
16:51
«У нас есть реактивы»: Россия могла бы спасти мир от сброшенной с «Фукусимы» воды

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
«Здравствует и поныне»: новые подробности о «липовой смерти» жены-миллионерши Шаляпина
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России