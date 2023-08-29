Исчезновение 16-летней фигуристки в Москве: что известно на данный момент
Фигуристка Горбачева последний раз попала на видео 18 августа в семь вечера
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Спортсменку продолжают искать все службы российской столицы.
В Москве накануне вечером пропала российская фигуристка Алина Горбачева. Спортсменка исчезла после того, как вышла после тренировки с ледовой арены и направилась в сторону Преображенской набережной. По данным диписточника, до этого она поссорилась со своим тренером Софьей Федченко.
Последний раз девушка появилась на камерах видеонаблюдения около 19 часов в районе Волоколамского шоссе. На кадрах Алина заходит в парк, расположенный рядом с Москвой-рекой. Недалеко от этого места обнаружили, предположительно, рюкзак Алины, сейчас следователи выясняют, так ли это. Одновременно правоохранители и волонтеры прочесывают местность.
Мама девушки Елена Горбачева рассказывает, что дочь никогда до этого не пропадала.
Также в социальных сетях появилась информация о подозрительном человеке, который был замечен недалеко от набережной. По словам спортсменок, тренирующихся с Горбачевой, ранее он преследовал их в том же районе.
Сегодня следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Поиски фигуристки продолжаются.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.
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