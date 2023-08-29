Остался только носок: видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 599 0

Видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

О местонахождении девочки ничего не известно практически сутки.

В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с Покровской набережной в Москве, где были обнаружены вещи пропавшей без вести 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Ищут спортсменку и на суше, и в воде — спасателями задействован катер.

Известно, что в поисковых мероприятиях участвуют не только полицейские и волонтеры, но и сотрудники Следственного комитета.

Последний раз Горбачеву видели вечером 28 августа. По предварительной информации, она во время тренировки поссорилась со своим наставником Софьей Федченко и покинула один из столичных катков. Обратно она не вернулась. Дома она также не появлялась.

Камеры видеонаблюдения последний раз зафиксировали ее неподалеку от ледовой арены. Позже на набережной был обнаружен ее носок, сообщают очевидцы.

Известно, что Алина Горбачева несколько лет жила дома у своего тренера. Федченко называли второй мамой фигуристки. Она обеспечивала девочке тренировки вместо мамы, которая не разделяла спортивные интересы дочки.

Ранее 5-tv.ru писал, что найдены останки пропавшей пять лет назад телеведущей.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Из-за «болезни легионеров» в Польше умерли 11 человек
15:39
Более 300 лампочек: как в Большом театре моют гигантскую люстру из хрусталя
15:30
Виктория Дайнеко: «Важно генерировать позитивный контент»
15:26
Суд признал законным арест Игоря Стрелкова
15:25
С сентября правила проезда в поездах изменятся: чего ожидать
15:23
Снова зерновая сделка? Что будет темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
«Здравствует и поныне»: новые подробности о «липовой смерти» жены-миллионерши Шаляпина
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России