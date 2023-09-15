«Не могу себя упорядочить»: Алла Рид назвала себя мультиформатным артистом

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 27 0

Алла Рид назвала себя мультиформатным артистом: Не могу себя упорядочить

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сама певица выступает перед публикой с трех лет.

Алла Рид назвала себя мультиформатным артистом. О любимых музыкальных жанрах бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«На самом деле я такой очень мультиформатный артист, это правда. Я никогда себя не могу, так сказать, упорядочить или запихнуть, упаковать в какой-то один жанр, мне действительно тяжело всегда было это сделать», — поделилась певица.

По словам Аллы Рид, генетически ей передалась любовь к еврейской музыке, ее прадед был кантором в синагоге.

«Но поскольку у евреев женщины не могут выступать на религиозных мероприятиях, а их, конечно же, большинство, то есть мужчины не могут слушать женский голос, потому что это отвлекает от молитвы и вызывает, так скажем, возбуждение. <…> В общем, там очень все таким образом продумано, чтобы женщина знала свое место», — рассказала певица.

Из-за установленного порядка Алла Рид поняла, что не сможет петь только в этом жанре. Тем не менее, бывшая участница шоу «Голос» сохранила для себя еврейскую музыку как одну из ветвей, в которой она развивается. К тому же артистка выступает с еврейскими песнями на своих концертах.

Кроме этого, в детстве дома у Аллы Рид постоянно играл джаз, который также не оставил юную певицу равнодушной. Взяв этот жанр за основу своего творчества, она стала экспериментировать с другими «околоджазовыми» направлениями.

«Мне очень нравится эта музыка тем, что она дает возможность формировать свою мысль очень импровизационно. И это помогает абсолютно в любом жанре, за который бы я не бралась потом», — объяснила бывшая участница шоу «Голос».

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид объяснила, почему люди рвутся на сцену.

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