«Хороший наркотик»: Алла Рид объяснила, почему люди рвутся на сцену

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 39 0

Алла Рид назвала выступление на сцене хорошим наркотиком

Фото, видео: Личный архив Аллы Рид; © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Сама певица выступает перед публикой с трех лет.

Алла Рид назвала выступление на сцене хорошим наркотиком. О том, почему зачастую люди рвутся на публику, бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно объяснила автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Я всегда понимаю людей, которые действительно там оказались и почему они туда так рвутся. Может быть, какое-то осуждение есть, мы же все всегда: „Господи, всем надо на сцену!“. Но, честно говоря, я понимаю, почему людям надо на сцену», — поделилась певица.

По словам Аллы Рид, выступая перед публикой, у артиста появляется возможность отвлечься от бытовых проблем и погрузиться в совершенно другой мир.

«Там ты правишь балом, там ты можешь рассказать людям о своем самом сокровенном, раскрыть свою душу, и, конечно, это магия и действительно серьезный наркотик», — объяснила певица.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид представила первый женский альбом «Мой Высоцкий».

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