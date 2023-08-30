Попытка наладить отношения? Зачем глава Минторга США приехала в Китай

В Пекин намерен сегодня прибыть и глава МИД Великобритании.

Транспортный коллапс в Соединенном Королевстве не помешает главе британского МИДа отправиться с визитом в Китай — по планам, он летит сегодня. «Перетянуть Пекин на свою сторону» пытаются и США — глава американского Минторга обсуждает в Пекине торговые разногласия и перспективы партнерства.

Речь о двустороннем товарообороте в астрономические 700 миллиардов долларов в год, которому угрожает нарастание политических противоречий между КНР и Штатами. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков — о взаимных компромиссах и о реальных победителях во взаимодействии, больше похожем на поединок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай вновь принимает высоких гостей из Вашингтона. Вслед за главой Минфина Джанет Йеллен, госсекретарем Энтони Блинкеном и спецпредставителем по климату Джоном Керри в Пекин прилетела министр торговли США.