Попытка наладить отношения? Зачем глава Минторга США приехала в Китай

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Глава Минторга США находится с визитом в Китае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru

В Пекин намерен сегодня прибыть и глава МИД Великобритании.

Транспортный коллапс в Соединенном Королевстве не помешает главе британского МИДа отправиться с визитом в Китай — по планам, он летит сегодня. «Перетянуть Пекин на свою сторону» пытаются и США — глава американского Минторга обсуждает в Пекине торговые разногласия и перспективы партнерства.

Речь о двустороннем товарообороте в астрономические 700 миллиардов долларов в год, которому угрожает нарастание политических противоречий между КНР и Штатами. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков — о взаимных компромиссах и о реальных победителях во взаимодействии, больше похожем на поединок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай вновь принимает высоких гостей из Вашингтона. Вслед за главой Минфина Джанет Йеллен, госсекретарем Энтони Блинкеном и спецпредставителем по климату Джоном Керри в Пекин прилетела министр торговли США.

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