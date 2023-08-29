Больше половины россиян хотели бы изменить даты праздников и выходных

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 25 0

Больше половины россиян выступили за смену дат праздничных выходных

Больше половины россиян хотели бы изменить даты праздников и выходных

Фото: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova

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Из-за нерабочих дней офисная нагрузка только возрастает.

Исследование показало, что каждый третий россиянин недоволен увеличением рабочей нагрузки на фоне официальных выходных. По результатам опроса, 63% работников не отдыхают во время официальных праздников, 38% приходится доделывать в эти дни рабочие задачи, а 9% остаются на связи с клиентами.

Треть опрошенных рассказала, что перед праздниками у них значительно возрастает количество работы. Увеличение нагрузки начинается еще за неделю до выходных из-за чего у людей ухудшается состояние здоровья, передает издание Газета.ру.

Так, 43% чувствуют переутомление, 25% страдают от боли в спине и пояснице, а 24% жалуются на проблемы со сном. Почти половина россиян (46%) хотела бы изменить даты праздников.

Например, 15% респондентов считают, что праздники следует равномерно распределить по кварталам, чтобы дать людям дополнительные дни отдыха в каждый из выходных.

Более того, 11% говорят, что праздники должны распределяться самими сотрудниками. Такой же процент опрошенных хочет просто получать надбавку и продолжать работать в праздничные дни.

Оставшиеся 9% считают, что необходимо ввести четырехдневную рабочую неделю за счет отмены всех праздников. Наиболее стрессовым праздником респонденты считают Новый год, а именно первую неделю января. Прокрастинация и расслабленность мешают россиянам влиться обратно в рабочий процесс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сколько россиян мечтают бросить работу после отпуска.

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Больше половины россиян хотели бы изменить даты праздников и выходных

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