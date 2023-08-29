Дядя пропавшей фигуристки Горбачевой: «Тренер настраивал ее против родных»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 31 0

Дядя Горбачевой: тренер настраивала Алину против родных

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Мужчина не хотел, чтобы племянница занималась у своего наставника.

В Москве почти сутки ищут пропавшую 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву. По одной из версий, перед исчезновением спортсменка поссорилась со своим наставником. Дядя девушки рассказал 5-tv.ru, что никогда не одобрял действия тренера.

По словам мужчины, он перестал общаться с тренером своей племянницы, которого считает токсичным, а некоторые ее действия — неправильными. И после Алина этого прервала связь с дядей. Он уверен: против родных ее настраивал не кто иной как наставник.

«Тренер настраивал против тех, кто что-то делает не по ее плану. Когда она приезжала в Москву, это все начиналось. Они переселились в мою квартиру. И в целом я понял, что это за человек — тренер. Я не хотел, чтобы она занималась с ней», — признается дядя Алины Горбачевой.

Мужчина отмечает, что лично он считал ее плохим тренером. Зато у Алины «преданность была максимальная» и от тренера она уходить не хотела.

Напомним, фигуристка исчезла в районе Преображенской набережной вечером 28 августа. Сейчас возбуждено уголовное дело, поисками заняты все службы города, а также волонтеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алину Горбачеву видели в одном из московских кафе.

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