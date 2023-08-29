«Тяжелая пневмония»: пульмонолог назвал симптомы легионеллеза

От вспышки «болезни легионеров» в Польше умерли уже 11 человек. Грозит ли эпидемия России?

Легионеллез или «болезнь легионеров», вспышка которого уже унесла жизнь более десяти человек на юге Польши, схожа симптомами с тяжелой пневмонией. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Так, у людей, зараженных легионеллезом, отмечается высокая температура, кашель, слабость, недомогание. В первую очередь, болезнь поражает людей с ослабленным иммунитетом, отметил специалист.

«Заболевание на самом деле достаточно тяжелое, лечится трудно, потому что легионеллы (болезнетворные бактерии — Прим. ред.) устойчивы ко многим видам антибиотиков. И в принципе у них интересная клеточная структура, которая не позволяет в полной мере выделять их из мокроты. Даже существуют специальные экспресс-тесты мочи по антигенам легионелл для исключения данного заболевания при тяжелой пневмонии», — пояснил Овечкин.

Обитают и размножаются легионеллы во влажной среде. Поэтому помимо водопроводной системы частым местом концентрации бактерий становятся кондиционеры, обратил внимание пульмонолог.

«В России легионеллез — достаточно редкое заболевание. Но это может быть связано с тем, что оно достаточно трудно диагностируется. То есть ставится диагноз пневмония, а то, что это именно легионеллез, не всегда есть возможность диагностировать», — подчеркнул Овечкин.

Он добавил, что легионеллез относительно недавно стал известен науке. Свое название — «болезнь легионеров» — инфекция получила из-за того, что впервые была обнаружена у американских ветеранов боевых действий, госпитализированных с тяжелыми формами пневмонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Жешув на юге Польши зафиксировали вспышку легионеллеза. По последним данным, инфекция поразила 144 человека, также известно об 11 смертях заболевших. Местные власти предполагают, что источником болезни стала водопроводная система.