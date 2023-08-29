Глава Брянской области сообщил об ответных ударах ВС РФ по позициям ВСУ
До этого украинские националисты обстреляли поселок Климово, погибли двое мирных жителей.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских боевиков в ответ на обстрел Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день администрация Климовского района предупредила мирных жителей об обстреле, призвав их спуститься в укрытия. Позднее Богомаз сообщил о повреждении здания школы, нескольких административных зданий и жилых домов.
Как рассказывал 5-tv.ru, при обстреле ВСУ погибли двое мирных жителей, еще один человек пострадал.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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