Не игнорируйте: жителей Брянской области попросили укрыться из-за обстрелов ВСУ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 97 0

В Климовском районе Брянской области просят жителей пройти в укрытия

Не игнорируйте: жителей Брянской области попросили укрыться из-за обстрелов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинцы обстреляли Климовский район региона.

Кримовский район Брянской области оказался сегодня под обстрелами украинских боевиков. Чтобы избежать трагедии, местная администрация призвала всех жителей в срочном порядке спуститься в укрытия и не игнорировать тревогу.

Первое сообщение о тревоге появилось в 15:47. Сообщается, что киевский режим обстрелял мирных жителей из РСЗО.

Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела поселка Климово пострадали пятеро местных жителей, в том числе, дети. Есть погибшие.

«В настоящее время погибли двое мирных жителей -мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорит губернатор.

Также повреждены административные здания и жилые дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:27
«Максимальное количество»: как долго можно быть на больничном по уходу за ребенком
20:16
Раскрыты простые способы защитить желудок от патологий
20:13
Что это значит? Китайские ученые приблизились к созданию «искусственного Солнца»
20:08
В Австралии из мозга женщины достали восьмисантиметрового червя
19:59
Рособрнадзор прокомментировал ситуацию с исключением Пушкина из заданий по ЕГЭ
19:53
Больше половины россиян хотели бы изменить даты праздников и выходных

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи фигуристки Алины Горбачевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России