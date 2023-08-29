Татьяна Навка отреагировала на новость о нахождении Алины Горбачевой: «Облегчение на душе»

Фигуристку нашли в кинотеатре одного из торговых центров.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обрадовалась информации о том, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачева была найдена живой и здоровой.

«Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что все закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе», — сказала Навка изданию «Спорт Экспресс».

О пропаже Горбачевой сообщила ее мама. Предварительно, накануне вечером спортсменка поругалась тренером Софьей Федченко. После ее никто не видел. Нашли фигуристку только вечером во вторник в кинотеатре одного из торговых центров Москвы.

Как сообщал 5-tv.ru, в настоящее время она доставлена в подразделение столичного Следственного комитета. При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий.