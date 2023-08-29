Фигуристку Алину Горбачеву доставили в подразделение столичного СК

Фигуристка Алина Горбачева доставлена в подразделение столичного Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — сказано в сообщении.

До этого мама 16-летней спортсменки сообщила в полицию о ее пропаже. В последний раз Горбачеву видели накануне вечером. Сообщалось, что она покинула тренировку из-за ссоры с тренером Софьей Федченко, после чего и исчезла.

Правоохранители нашли фигуристку вечером во вторник — в кинотеатре одного из торговых центров Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшая фигуристка Горбачева с девяти лет жила дома у тренера.