В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 14 0

Губернатор региона Михаил Ведерников проведет заседание оперативного штаба по факту ЧП.

В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

В аэропорту Пскова средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он заявил, что с начала инцидента находится на месте. Также Ведерников отметил, что, по предварительной информации, жертв нет. В настоящий момент устанавливается масштаб разрушений.

«По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — написал государственный деятель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пскове в ночь на 30 августа в районе аэропорта прогремели взрывы. По словам очевидцев, после серии хлопков начался пожар.

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