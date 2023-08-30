В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт

В аэропорту Пскова средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он заявил, что с начала инцидента находится на месте. Также Ведерников отметил, что, по предварительной информации, жертв нет. В настоящий момент устанавливается масштаб разрушений.

«По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — написал государственный деятель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пскове в ночь на 30 августа в районе аэропорта прогремели взрывы. По словам очевидцев, после серии хлопков начался пожар.