В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
Губернатор региона Михаил Ведерников проведет заседание оперативного штаба по факту ЧП.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
В аэропорту Пскова средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Он заявил, что с начала инцидента находится на месте. Также Ведерников отметил, что, по предварительной информации, жертв нет. В настоящий момент устанавливается масштаб разрушений.
«По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — написал государственный деятель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пскове в ночь на 30 августа в районе аэропорта прогремели взрывы. По словам очевидцев, после серии хлопков начался пожар.
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