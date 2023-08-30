Очевидцы сообщают о взрывах и пожарах в районе аэропорта в Пскове
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Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец
Взрывы прогремели в районе аэропорта в Пскове в ночь на 30 августа. Об этом сообщают очевидцы.
Отмечается, что после хлопков начался пожар.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Каких-либо других подробностей пока нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный взрыв прогремел на границе Украины и Белоруссии. По предварительной информации, причиной стал удар молнии, спровоцировавший детонацию нескольких противопехотных мин ТМ-62М.
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