Очевидцы сообщают о взрывах и пожарах в районе аэропорта в Пскове

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 28 0

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцы сообщают о взрывах и пожарах в районе аэропорта в Пскове

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

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Взрывы прогремели в районе аэропорта в Пскове в ночь на 30 августа. Об этом сообщают очевидцы.

Отмечается, что после хлопков начался пожар.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Каких-либо других подробностей пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный взрыв прогремел на границе Украины и Белоруссии. По предварительной информации, причиной стал удар молнии, спровоцировавший детонацию нескольких противопехотных мин ТМ-62М.

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