Певица Адель остановила свой концерт, чтобы защитить фаната от охранников

Фанат певицы Адель нечаянно прервал выступление звезды в Вегасе. Во время концерта он встал со своего места и начал чересчур эмоционально подпевать любимой исполнительнице. Молодого человека попыталась скрутить охрана, однако за него заступилась сама Адель.

Убедившись, что все в порядке, певица продолжила выступление, а перепуганный поклонник смог насладиться концертом до конца. Правда многие выразили сомнение в правдивости всего произошедшего. Уж слишком хорошо сняли всю сцену на видео, а охрана мгновенно подчинилась приказу певицы. По одной из версий, с помощью таких постановок Адель создает себе положительный образ и привлекает новых фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанат чуть не сорвал концерт Брайана Адамса, рухнув на сцену.