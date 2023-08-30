Певица Адель остановила свой концерт, чтобы защитить фаната от охранников

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Поклонник исполнительны встал со стула и начал эмоционально ей подпевать, чем перекрыл обзор сзади сидящим.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adrian Sanchez-Gonzalez; 5-tv.ru

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Фанат певицы Адель нечаянно прервал выступление звезды в Вегасе. Во время концерта он встал со своего места и начал чересчур эмоционально подпевать любимой исполнительнице. Молодого человека попыталась скрутить охрана, однако за него заступилась сама Адель.

Убедившись, что все в порядке, певица продолжила выступление, а перепуганный поклонник смог насладиться концертом до конца. Правда многие выразили сомнение в правдивости всего произошедшего. Уж слишком хорошо сняли всю сцену на видео, а охрана мгновенно подчинилась приказу певицы. По одной из версий, с помощью таких постановок Адель создает себе положительный образ и привлекает новых фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанат чуть не сорвал концерт Брайана Адамса, рухнув на сцену.

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