Бешеный фанат чуть не сорвал концерт Брайана Адамса, рухнув на сцену
Фанат выбежал на сцену на концерте Брайана Адамса в США
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru
Подобные случаи теперь происходят все чаще и чаще.
Фанат прервал выступление канадского рок-исполнителя Брайана Адамса. Он выбежал на сцену в Солт-Лейк-Сити, схватил микрофон и начал петь сам.
Однако Адамс, которому, к слову, приписывают роман с самой принцессой Дианой, проявил настоящую английскую сдержанность. Нарушителя в итоге скрутили и увели со сцены крепкие охранники.
Рок-музыкант продолжил свое выступление как ни в чем не бывало, восхитив зрителей своим спокойствием, словно был готов к любой неожиданности.
Подобные случаи теперь не редкость. Так, на лондонском концерте в американскую исполнительницу Пинк кинули урну с прахом, а певица Адель и вовсе не выдержала — и прямо со сцены попросила фанатов прекратить эксцентричные выходки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Карина Кросс в ходе выступления на молодежном фестивале в Хабаровске столкнулась с агрессивным поведением подростка.
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