Бешеный фанат чуть не сорвал концерт Брайана Адамса, рухнув на сцену

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Фанат выбежал на сцену на концерте Брайана Адамса в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru

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Подобные случаи теперь происходят все чаще и чаще.

Фанат прервал выступление канадского рок-исполнителя Брайана Адамса. Он выбежал на сцену в Солт-Лейк-Сити, схватил микрофон и начал петь сам.

Однако Адамс, которому, к слову, приписывают роман с самой принцессой Дианой, проявил настоящую английскую сдержанность. Нарушителя в итоге скрутили и увели со сцены крепкие охранники.

Рок-музыкант продолжил свое выступление как ни в чем не бывало, восхитив зрителей своим спокойствием, словно был готов к любой неожиданности.

Подобные случаи теперь не редкость. Так, на лондонском концерте в американскую исполнительницу Пинк кинули урну с прахом, а певица Адель и вовсе не выдержала — и прямо со сцены попросила фанатов прекратить эксцентричные выходки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Карина Кросс в ходе выступления на молодежном фестивале в Хабаровске столкнулась с агрессивным поведением подростка.

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