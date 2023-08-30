Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта Пскова

Также слышны звуки сирен.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта в Пскове, где Минобороны РФ отражает атаку беспилотников. Также в местности слышны звуки сирен. Об этом рассказала очевидец Екатерина Савченко.
«Здесь темно, не видно, что происходит в районе самого аэропорта, но здесь слышны звуки пожарных сирен и (видно. — Прим.ред.) зарево пожара», — рассказывает она.
Об отражении атаки беспилотников ранее сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По предварительной информации, жертв нет. В настоящий момент устанавливается масштаб разрушений.
Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил громкие звуки в регионе работой Минобороны.
- 30 авг
- Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями
- 30 авг
- В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
- 29 авг
- ВСУ атаковали беспилотниками Дом детского творчества в Запорожской области
- 29 авг
- Минобороны: средства ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Тульской областью
- 29 авг
- Минобороны: средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью еще один БПЛА
- 28 авг
- Минобороны: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью
- 28 авг
- Украинская крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
- 28 авг
- Минобороны: два украинских БПЛА сбили в небе над Брянской областью
- 28 авг
- Стало известно о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России
- 27 авг
- «Выбиты стекла»: украинский БПЛА задел жилой дом в Курской области
88%
0.24 103.48
0.24
Нашли ошибку?