Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта Пскова

Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта в Пскове, где Минобороны РФ отражает атаку беспилотников. Также в местности слышны звуки сирен. Об этом рассказала очевидец Екатерина Савченко.

«Здесь темно, не видно, что происходит в районе самого аэропорта, но здесь слышны звуки пожарных сирен и (видно. — Прим.ред.) зарево пожара», — рассказывает она.

Об отражении атаки беспилотников ранее сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По предварительной информации, жертв нет. В настоящий момент устанавливается масштаб разрушений.

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил громкие звуки в регионе работой Минобороны.