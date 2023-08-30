Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта Пскова

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 850 0

Также слышны звуки сирен.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта в Пскове, где Минобороны РФ отражает атаку беспилотников. Также в местности слышны звуки сирен. Об этом рассказала очевидец Екатерина Савченко.

«Здесь темно, не видно, что происходит в районе самого аэропорта, но здесь слышны звуки пожарных сирен и (видно. — Прим.ред.) зарево пожара», — рассказывает она.

Об отражении атаки беспилотников ранее сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По предварительной информации, жертв нет. В настоящий момент устанавливается масштаб разрушений.

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил громкие звуки в регионе работой Минобороны.

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