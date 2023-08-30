Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой Минобороны

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

О хлопках ранее сообщали местные жители.

Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой Минобороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил происхождение громких звуков в регионе, о которых в соцсетях сообщали местные жители.

«Уважаемые земляки! Громкие звуки связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоиться», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне украинские боевики обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области. Было зафиксировано два прилета. Жилые дома и хозпостройки не были повреждены, однако оказалась перебита линия электропередачи. Пострадавших нет.

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