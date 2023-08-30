В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 16 0

Вражеский беспилотник был сбит около четырех часов утра.

В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За текущую ночь над территорией Рязанской области был сбит второй украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Очередная попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около четырех часов утра по московскому времени. 

Первый вражеский беспилотник в регионе этой ночью был сбит около 02:30 часов ночи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА.

 

Тема:
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