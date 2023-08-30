Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Вражеский дрон был уничтожен в Рузском районе Московской области. По словам градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего.
Над аэропортами Москвы закрыли воздушное пространство
О перехвате украинского беспилотника сообщили ранее в Минобороны РФ. Как писал 5-tv.ru, попытка атаки киевского режима была пресечена около 03:30.
- 30 авг
- В Минобороны сообщили о перехвате украинского БПЛА над Московской областью
- 28 авг
- Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА
- 27 авг
- Российский Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем
- 26 авг
- МО РФ: уничтожен беспилотник над Истринским районом Московской области
- 26 авг
- Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Истринском районе
- 25 авг
- Песков: спецоперация будет продолжаться, несмотря на атаки ВСУ на Москву
- 24 авг
- В ООН обеспокоены тем, что украинские дроны атакуют Россию
- 23 авг
- МИД осудил новые террористические атаки Киева против объектов Москвы
- 23 авг
- МО РФ: ночью пресечена попытка Украины устроить атаку тремя беспилотниками
- 23 авг
- Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании беспилотника в Сити
Читайте также
88%
0.24 103.48
0.24
Нашли ошибку?