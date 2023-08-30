Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 29 0

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вражеский дрон был уничтожен в Рузском районе Московской области. По словам градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего.

Над аэропортами Москвы закрыли воздушное пространство

О перехвате украинского беспилотника сообщили ранее в Минобороны РФ. Как писал 5-tv.ru, попытка атаки киевского режима была пресечена около 03:30.

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