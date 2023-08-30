Украинский вертолет Ми-8 не долетел до цели и расстрелял свои позиции

Минобороны: Ми-8 ВСУ ударил по своим войскам на купянском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin
Пилоты противника пытались атаковать российскую линию обороны, но «не долетели».
Вертолет Ми-8 украинских войск расстрелял собственные позиции на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослава Якимкина.
«На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», — сообщил он.
На том же направлении российские военные отразили две контратаки противника, осуществленные при поддержке танков и артиллерии 44-й отдельной механизированной бригады.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8.
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