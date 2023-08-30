«Если спросите сейчас»: появится ли Киану Ривз в пятом «Джоне Уике»

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 16 0

Режиссер Стахелски заявил о готовности Ривза сняться в новой части «Джона Уика»

«Если спросите сейчас»: появится ли Киану Ривз в пятом «Джоне Уике»

Фото: www.globallookpress.com / Casey Flanigan

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Чад Стахелски уже получил ответ от артиста.

Режиссер Чад Стахелски заявил во время подкаста Happy Sad Confused, что голливудский актер Киану Ривз готов сняться в пятой части фильма «Джон Уик». При этом он уточнил, что конкретных идей пока нет.

«Да, мы с Киану поговорили. Если вы спросите его прямо сейчас: „Ты бы снялся в фильме ‚Джон Уик 5"?“, то он ответит: „Черт возьми, да!“ Но потом он скажет о том, что у нас пока нет идей, вот и все», — объяснил кинодеятель.

Первая часть боевика «Джон Уик» вышла на экраны в 2014 году. В серии картин повествуется о киллере, который, в частности, мстит за убийство собаки, подаренной ему покойной женой.

Ранее 5-tv.ru писал, что несколько месяцев назад актер Генри Кавилл, который на протяжении четырех лет снимался в сериале «Ведьмак», заявил, что прощается с ролью Геральта. Фанаты проекта долго гадали, что же послужило поводом для этого решения.

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