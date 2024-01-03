Некоторые исполнители хотят поразить жюри своей фишкой в конце песни, и в итоге это решение оказывается провальным.

Пройти слепые прослушивания в «Голосе» помогает правильно подобранный материал. Почему некоторые талантливые певцы остаются за бортом и не попадают на вокальный конкурс, объяснила бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» Алла Рид в эксклюзивном интервью с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Здесь работает очень много, на мой взгляд, таких вот моментов, которые в принципе можно просчитать. Ну максимально просчитать. Никто, конечно, гарантий не даст», — считает певица.

По словам Аллы Рид, она как вокалистка мощной энергетики старалась подобрать себе соответствующую композицию, которая смогла бы показать все ее сильные стороны голоса.

«Если ты эту энергетику даешь, прямо со всей своей, так скажем, харизмой. И даже если человек сидит спиной, ему хочется посмотреть, кто это. В моем случае это было так. Кто-то берет другими какими-то материями: может быть, это какая-то очень крутая высокая нота, которую нужно показать сразу, а не через час», — убеждена Алла Рид.

По мнению артистки, судьи могут не повернуться из-за неправильно подобранного материала. Некоторые исполнители хотят поразить жюри своей фишкой в конце песни, и в итоге это решение оказывается провальным. На протяжении композиции судьи мечутся, не понимая весь спектр вокальных данных участника. Поэтому Алла Рид советует выбирать такую песню, которая с самого начала сможет удивить членов жюри, не вводя их в сомнение. Композиция должна отражать уникальность исполнителя и отличать его от других конкурсантов.

«Поэтому я взяла песню, где были огромные скачки и было понятно, что у меня есть диапазон, есть подача и главное — энергия. Потому что для артиста, конечно, энергетика — это основа всего», — поделилась певица.

Не стоит бояться сразу показать весь спектр своих вокальных данных под предлогом того, что дальше будет нечем удивлять судей.

«Надо, чтобы они повернулись к тебе именно на слепом прослушивании. Впереди уже другая задача, это уже проще. Надо же пройти дальше, поэтому я считаю, что нужно сразу выдать свою самую сильную сторону, самый свой хит», — уверена певица.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алла Рид стала заниматься музыкой.