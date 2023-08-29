Переселение душ существует: как Алла Рид стала заниматься музыкой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 33 0

Певица Алла Рид верит в переселение душ

Фото, видео: http://www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певицу вдохновляет та энергия, которой заряжается артист на сцене при взаимодействии с публикой.

Алла Рид верит в переселение душ. О том, как родилась ее любовь к музыке, бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Артистка начала заниматься музыкой с самых ранних лет — в три года. Любовь к сцене передалась ей по наследству: отец Аллы был пианистом вокально-инструментального ансамбля.

«С самого рождения, можно сказать, занимаюсь музыкой. Я стала в последнее время думать о том, что все-таки переселение душ, наверное, существует. Потому что иначе как объяснить, что в три года я рванула через всю толпу на сцену, увидев выступление отца. Мама не могла меня догнать», — рассказывает солистка театра «Градский Холл».

По словам Аллы, ее еще тогда вдохновил тот энергообмен, который происходит между многотысячной толпой и выступающим перед ней артистом.

«На протяжении всей своей жизни никогда не думала о том, что могла бы заниматься чем-то еще», — призналась певица.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид представила первый женский альбом «Мой Высоцкий».

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