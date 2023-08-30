«Новый уровень цензуры»: Кустурица отреагировал на текущие требования «Оскара»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Кустурица: правила о трансгендерах для «Оскара» стали новым уровнем цензуры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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Творческий деятель отметил, что современному кинематографу не хватает классического подхода в новых фильмах.

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица боснийского происхождения назвал новым уровнем цензуры правила, которые установлены для получения «Оскара». Об этом он сообщил на Международном форуме инноваций БРИКС, который состоялся в Москве.

Согласно новым канонам, в номинированных картинах обязательно должны сняться актеры-трансгендеры или люди нетрадиционной сексуальной ориентацией. По словам Кустурицы, это накладывает некие ограничения на кинематограф.

«Это новый уровень цензуры и новые политические идеи. <…> К счастью, это не распространяется в этой части мира», — прокомментировал он.

Режиссер отметил, что успел прийти к успеху до введения всех ограничений и условий. Более того, во время совей работы он никогда не задумывался о коммерческом успехе фильма, но его картины становились кассовыми и успешными. Сейчас же он скучает по классическому подходу при съемках кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что композитора фильмов Кустурицы не пустили в Молдову из-за поддержки России.

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