«Новый уровень цензуры»: Кустурица отреагировал на текущие требования «Оскара»

Творческий деятель отметил, что современному кинематографу не хватает классического подхода в новых фильмах.

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица боснийского происхождения назвал новым уровнем цензуры правила, которые установлены для получения «Оскара». Об этом он сообщил на Международном форуме инноваций БРИКС, который состоялся в Москве.

Согласно новым канонам, в номинированных картинах обязательно должны сняться актеры-трансгендеры или люди нетрадиционной сексуальной ориентацией. По словам Кустурицы, это накладывает некие ограничения на кинематограф.

«Это новый уровень цензуры и новые политические идеи. <…> К счастью, это не распространяется в этой части мира», — прокомментировал он.

Режиссер отметил, что успел прийти к успеху до введения всех ограничений и условий. Более того, во время совей работы он никогда не задумывался о коммерческом успехе фильма, но его картины становились кассовыми и успешными. Сейчас же он скучает по классическому подходу при съемках кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что композитора фильмов Кустурицы не пустили в Молдову из-за поддержки России.