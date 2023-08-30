Так жить нельзя: болгары бунтуют против повышения цен на электроэнергию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

В Болгарии готовятся протесты из-за поправок в закон об энергетике

Так жить нельзя: болгары бунтуют против повышения цен на электроэнергию

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Граждан страны возмутила инициатива законодателей, преследующая интересы энергетических компаний в ущерб потребителям.

В городе Кюстендил на юго-западе Болгарии 30 августа пройдет акция протеста из-за поправок в закон об энергетике и либерализации рынка электроэнергии. Об этом пишет EADaily со ссылкой на болгарские СМИ.

Граждан страны возмутил законопроект, цель которого — повышение цены на электроэнергию с 1 января 2024 года. Организаторы протеста заявили, что законопроект преследует интересы энергетических компаний и «приведет к резкому скачку цен для конечных бытовых потребителей».

Между тем, согласно исследованию Национального института статистики, 80% населения Болгарии испытывает затруднения в оплате ежедневных расходов. Треть опрошенных институтом граждан признались, что уже начали экономить потребляемую в быту энергию. В крупных городах каждый девятый из ста человек не может себе позволить достаточно энергии. В сельской местности этот показатель равен 37,8%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в здании комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ отключили свет за неуплату.

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