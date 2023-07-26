И смешно, и грустно: в Комитете Рады Украины по вопросам энергетики отключили свет за неуплату

Политики почувствовали то, что обычно испытывают обычные граждане Украины.

В здании Комитета Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ отключили свет за неуплату. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«И смешно, и грустно. У нас в здании Комитета пропал свет. Отключили за неуплату», — написал политик.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины добавил, что формально здание принадлежит отелю «Национальный».

Впрочем, депутаты почувствовали то, что обычно испытывают обычные граждане Украины. В стране из-за необъявленных властями причин периодически происходят отключения электроэнергии. Энергетическая компания «ДТЭК» периодически называет в качестве причины ремонтные работы, но вероятнее всего, виновата в отключениях света старая и давно не обновлявшаяся инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина хочет стать «энергетическим хабом» Европы за 400 миллиардов долларов.