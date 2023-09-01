Алла Рид: «У меня бегали глаза между Градским и Лепсом!»

Певица принимала участие в четвертом сезоне вокального конкурса «Голос».

Алла Рид металась между Александром Градским и Григорием Лепсом. О слепых прослушиваниях в вокальном шоу «Голос» солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Алла Рид участвовала в четвертом сезоне музыкального проекта «Голос». Для испытания «слепых прослушиваний» девушка выбрала композицию Hold on, которая, как признавалась сама певица, смогла раскрыть перед членами жюри весь спектр ее вокальных данных. Практически сразу же с начала выступления к девушке повернулся Александр Градский, чуть позже Полина Гагарина, а под конец исполнения композиции — и Григорий Лепс!

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«Честно сказать и откровенно, у меня бегали глаза между Градским и Лепсом! <…> Конечно, я стояла и думала. Но Александр Борисович — это такая глыба, то есть он вот на тебя смотрит, и ты понимаешь: „Так, все! Я иду к вам!“. Это очень большой артист, очень серьезной харизмы и очень серьезный наставник. Конечно, работа с ним для меня имела историческое значение», — поделилась Алла Рид.

По словам артистки, творчество Григория Лепса ей также очень резонирует, и в будущем она хотела бы спеть с ним в дуэте.

«Его вот это роковое прочтение по подаче, по манере — это прямо мое! Потому то, что я делаю именно в этом жанре, оно прямо очень совпадает с видением и прочтением у Лепса», — объяснила певица.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

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