В Индонезии высказались за скорейшее присоединение к БРИКС

В стране рассчитывают, что членство в альянсе обеспечит ей ускоренный экономический рост.
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Спикер парламента Индонезии Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения к БРИКС. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на индонезийские СМИ.
По мнению Абдуллы, участие в альянсе даст Индонезии ряд преимуществ, в том числе поддержку усилий государства по ведению расчетов в местной валюте.
«Дух БРИКС должен стать новой надеждой Индонезии на увеличение экономического роста, снижение зависимости от доллара США и развитие инвестиций», — заявил спикер.
Он добавил, что членство в БРИКС снизит зависимость Индонезии от ее стратегических партнеров — Китая, Японии и США, в которых наметился экономический спад.
На прошедшем в ЮАР саммите БРИКС было принято решение о расширении альянса: с 1 января 2024 года он пополнится шестью странами — Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии заявили о приоритетном рассмотрении заявки страны в БРИКС.
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