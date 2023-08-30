Абонент временно недоступен: Байден «вышел из строя» во время интервью

Президент США плотно застрял в потоке своих фантазий. Он сможет вновь связаться с реальным миром?

Президент Джо Байден снова потерялся. Правда, сейчас он глубоко погрузился в свои мысли. Видимо, думает о Дональде Трампе, пишут американские СМИ.

Так, один из журналистов — Питер Дуси с телеканала Fox News — пытался добиться ответа на важный вопрос от лидера Соединенных Штатов. Но президент его мастерски игнорировал. Видеоролик стал популярным в Сети, и весь мир вновь в шоке от поведения Джо Байдена.

«Господин президент? Господин Президент? Господин Президент?» — сказал Питер Дуси.

К большому сожалению для журналиста, абонент оказался недоступен или находился вне зоны действия сети. Пока корреспондент безуспешно пытался обратить на себя внимание, президент непонимающим взглядом водил по залу. Неизвестно, что искал своими глазами лидер страны, но Питер Дуси ему явно было неинтересен.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден отчитал школьника за унылое выражение лица.