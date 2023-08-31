Смертельный укол: врачебная ошибка чуть не убила звезду «Дома-2» Анну Брянскую

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 17 0

Звезда «Дома-2» Анна Брянская оказалась в реанимации после укола медика

Смертельный укол: врачебная ошибка чуть не убила звезду «Дома-2» Анну Брянскую

Фото: Instagram* / bryanskayya

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Девушка оказалась в реанимации. Что случилось?

Выпускника скандального реалити-шоу «Дом-2» Анна Брянская оказалась на грани смерти из-за халатности врачей. На своей странице в социальной сети девушка рассказала, как медики из бригады скорой помощи вкололи ей лекарство, которое должно было помочь снять симптомы аллергии. Однако вместо этого у нее начались проблемы с сердцем, из-за которых она чуть не потеряла сознание.

«Я была на грани жизни и смерти. Скорая помощь меня чуть не убила», — цитирует ее издание utro.ru.

После случившегося экс-звезду «Дома-2» экстренно доставили в реанимацию. Сейчас жизни знаменитости ничего не угрожает, однако неизвестно, какие последствия может иметь этот случай.

Анна Брянская оказалась в реанимации после укола медика.Анна Брянская оказалась в реанимации после укола медика. Instagram* / bryanskayya

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус оказалась в инфекционной больнице.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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