Московская биржа: евро стоит больше 105 рублей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 8 0

Московская биржа: евро стоит больше 105 рублей

Московская биржа: евро стоит больше 105 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Европейская валюта за сутки выросла почти на полтора рубля.

По данным торгов, в среду, 30 августа, курс европейской валюты на Московской бирже поднялся до 105 рублей. Последний раз такой курс наблюдался 16 августа.

Сегодня евро на бирже стоит 105 рублей 16 копеек, доллар — 96 рублей 20 копеек, прибавив чуть меньше рубля.

Стоит отметить, что специалисты считают: вернуть курс доллара к 85 рублям можно, если власти России сократят бюджетное стимулирование экономики и возьмут под жесткий контроль отток валюты бизнеса из страны.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили экономическую РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, какие еще рычаги укрепит курс рубля?

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