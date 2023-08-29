Экономист перечислил способы укрепить курс рубля: проще, чем кажется

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Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Экономист Задорнов: возвращение валюты в РФ укрепит рубль

Экономист перечислил способы укрепить курс рубля: проще, чем кажется

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Популярные меры способны вернуть прежний уровень, уверен специалист.

Вернуть курс доллара к 85 рублям, укрепив национальную валюту, возможно, если власти России сократят бюджетное стимулирование экономики, обеспечат продажу валюты компаниями-экспортерами и возьмут под жесткий контроль отток валюты бизнеса из страны. Таким мнением с журналистами РБК поделился бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24» Михаил Задорнов.

По словам эксперта, в первую очередь нужно «сократить бюджетное и монетарное стимулирование», способствующее росту спроса и пагубно влияющее на курс рубля. Задорнов уточнил: речь идет о сокращении объема мер, направленных на стимуляцию импорта.

«Повышение ставки ЦБ — шаг в этом направлении. Мягкая денежно-кредитная политика поощряет кредитование, то есть стимулирует спрос и ослабляет рубль. Повышение ставки ЦБ само по себе не влияет на курс, но косвенно увеличивает депозитные ставки и симулирует сбережение против потребления», — прояснил он.

Под особый контроль Задорнов советует взять и пути продажи валюты за рубеж.  Пока экспортеры договорились с правительством о продаже выручки неформально.

Третий инструмент – ограничения по движению капитального счета. В этот пункт входит отток валюты нерезидентов и дивидендов. 

Ранее 5-tv.ru назвал оптимальный курс доллара для экономики России

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