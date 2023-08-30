«Я лечу домой»: Костенко пошла на крайние меры, чтобы вернуть Тарасова

Модель воспользовалась хитрым приемом, который должен помочь возвратить футболиста домой. Поведется ли спортсмен?

Модель Анастасия Костенко призналась, что ей пришлось отдыхать без своего мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Спортсмен отправился на день рождения к другу. Праздник состоялся на Кипре. Девушка же выбрала для отдыха свою малую родину. Издание utro.ru отметило, что выбор перед Костенко стоял тяжелый. Либо муж, либо родственники. В итоге она решила навестить вторых.

Но модель быстро вернулась в Москву. И по всей видимости, пошла на крайние меры, чтобы вернуть мужа домой.

Костенко удивила подписчиков откровенной фотосессией. Она опубликовала огненное видео из студии в своем личном блоге. Девушка надела боди с глубоким вырезом и мини юбку. Там модель позировала на стуле. Поклонники не смогли пройти мимо такой горячей девушки и написали свои комментарии.

«Богиня нежности и элегантности»;

«Потрясающая девушка! Мама троих детей. Пример», — написали фанаты девушки.

Самый преданный поклонник тоже оставил небольшой текст под постом.

«После таких съемок я лечу домой», — написал Дмитрий Тарасов.

Ранее 5-tv.ru публиковал признание Костенко после загула Тарасова на Кипре.