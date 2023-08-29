Признание Костенко после загула Тарасова на Кипре: «Сейчас нелегкие времена»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Жена футболиста Тарасова после его загула на Кипре: Сейчас нелегкие времена

Признание Костенко после загула Тарасова на Кипре: «Сейчас нелегкие времена»

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Супруга спортсмена одна ездила в родной город Сальск, а благоверный в это время отправился на марафон вечеринок в компании рэпера T-Killah.

Модель Анастасия Костенко вышла на связь после неоднозначной истории с поездкой ее мужа-футболиста Дмитрия Тарасова на Кипр в компании друга — рэпера T-Killah (настоящее имя Александр Тарасов. — Прим. ред.). Жену спортсмен проводил до вокзала, откуда она с детьми отправилась в родной город Сальск Ростовской области, а сам прыгнул в самолет.

На солнечном острове он не скучал. Побывал, в том числе, вместе с другом на костюмированной вечеринке, но этот факт попытался скрыть от подозрительных подписчиков в соцсетях — ни одного фото или видео. Но тут приятель «помог», опубликовав в личном блоге доказательства веселого загула. Фолловеры были возмущены — пока Костенко одна с детьми, футболист преспокойно развлекается. T-Killah, конечно тоже, но его супруга в это время была на Мальдивах, а не в Сальске.

Костенко долго молчала и не появлялась в сети, но после возвращения в Москву все же дала о себе знать. Фанаты сразу заметили, что многодетная мама грустна и выглядит очень уставшей. Хотя, стоит отметить, на вокзал рядом с Тарасовым она ехала веселой, а во время отпуска часто делилась душевными семейными кадрами и казалась всем довольной. Но ситуация явно изменилась.

«Не буду скрывать, сейчас нелегкие времена. Как буду готова, постараюсь поделиться с вами происходящим», — написала звезда в своем блоге.

Все лето поклонники затаенно ждут — появились слухи о скором разводе пары. Люди давно подозревают неладное, а звездные супруги не спешат оправдываться. Тарасов месяц назад и вовсе заявил, что уходит от жены к другой, но признание оказалось шуткой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ситуацию с навязываемым разводом комментировала Костенко.

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