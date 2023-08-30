Сильнейший природный пожар в Геленджике. Главное

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Стихия приобрела катастрофические масштабы.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

Неосторожное обращение с огнем и шквалистый ветер — это причины пожара в Геленджике, который приобрел катастрофические масштабы. Полиция задержала предполагаемого виновника бедствия.

Им оказался местный житель, который обжигал ворованные электрокабели, чтобы снять с них изоляцию и потом продать. Горит лес в труднодоступной местности.

Самолеты и вертолеты МЧС уже вылили сотни тонн воды, но о локализации еще говорить рано. Когда огонь остановят, выяснял корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько вертолетов и уже два самолета-амбифии Бе-200 задействованы в тушении пожара в Геленджике. Он приобретает катастрофические масштабы — площадь возгорания увеличилась до 120 гектаров.

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