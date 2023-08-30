Самолеты-амфибии Бе-200 привлекли к тушению природного пожара в Геленджике

Несколько вертолетов и уже два самолета-амбифии Бе-200 задействованы в тушении пожара в Геленджике. Он приобретает катастрофические масштабы — площадь возгорания увеличилась до 120 гектаров.

Полиция задержала предполагаемого виновника этого бедствия - им оказался местный житель, который поджигал электрокабели, чтобы снять с них изоляцию и потом продать. Обо всем, что известно к этой минуте, расскажет корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Греция пытается справиться с тремя крупными лесными пожарами в разных частях страны. С возгоранием пытаются справиться сотни пожарных бригад, но работу осложняет сильный ветер и высокие температуры.

Пламя бушует в греческом городе Александруполис — огонь испепеляет дома местных жителей. Жертвами пожара стали около 20 человек.