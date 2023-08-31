Выше головы: 71-летняя Донцова продемонстрировала свою растяжку

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Дарья Донцова продемонстрировала свою растяжку

Выше головы: 71-летняя Донцова продемонстрировала свою растяжку

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Знаменитость признается, что занятия спортом ее бодрят.

Дарья Донцова ведет активный образ жизни и уделяет время спорту. Фотографии с недавней тренировки 71-летняя писательница опубликовала в своем блоге в социальных сетях.

Для занятия звезда выбрала черные леггинсы и темную футболку с принтом в виде «мопса-мексиканца». В кадре писательница демонстрирует превосходную растяжку, которая, по признанию знаменитости, ее бодрит.

На втором снимке Донцова показывает, как правильно лежать на тренажере, чтобы не порвать мышцы, а плавно их растягивать без вреда здоровью.

«Если кто-то думает, что мне больно, то он ошибается. Жалко только, что это аппарат еще посильнее ноги не складывает. Я думаю, что мы в следующий раз возьмем еще одну подушку», — делится Донцова.

Она призналась подписчикам, что чувствует себя на 40 лет моложе, а возраст — не более, чем цифра в паспорте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Донцова рассказала об отношениях с ныне покойным мужем.

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