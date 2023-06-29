Пару раз хотел убить: Дарья Донцова рассказала об отношениях с ныне покойным мужем

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Дарья Донцова рассказала, что ныне покойный муж хотел ее убить, но развестись — никогда

Пару раз хотел убить: Дарья Донцова рассказала об отношениях с ныне покойным мужем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Супруг писательницы ушел из жизни несколько месяцев назад. Вместе они прожили 40 лет. Как им это удалось?

Российская писательницы Дарья Донцова 7 июня отпраздновала день рождения. Ей исполнился 71 год. В начале марта женщина потеряла мужа Александра, с которым прожила в браке 40 лет. 

Мастер пера приоткрыла завесу тайны и рассказала изданию KP.RU, как они с мужем столько лет прожили в браке.

«Мужа один раз спросили: «Как вы столько лет прожили вместе с женой, не было желания развестись?» Супруг ответил: «Мне хотелось пару раз жену убить, но развестись — никогда», — призналась Дарья Донцова.

Также она отметила, что выходить замуж нужно не за того человека, в которого ты влюблена. Наоборот, чувства должны возникнуть в браке. По ее мнению, прежде чем идти в ЗАГС стоит ответить самой себе на несколько вопросов. Твой ли это человек? Есть ли у вас общие ценности?

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Донцова не проронила ни слезинки из-за смерти мужа.

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