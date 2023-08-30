Мятежники назначили генерала Брайса Нгему временным главой Габона

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Военные захватили власть в стране. Но почему они пошли на такой шаг?

Мятежники назначили генерала Брайса Нгему временным главой Габона

Фото: REUTERS / Scott Ngokila

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Габонские военные организовали мятеж в стране. В качестве главы государства они временно назначили генерала Брайса Нгему. О своем решение люди, захватившие власть, рассказали по национальному телевидению государства, пишет агентство Reuters.

Ранее в Габоне прошли выборы президента. Победу на них одержал действующий лидер страны Али бен Бонго Ондимба. Но группа военных оказалась недовольна, распустила все государственные органы и признала голосование недействительным.

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Сейчас Али Бонго находится под домашним арестом. Мятежники же заявили, что они отправляют его в отставку. Также военные задержали сына главы государства. Его обвиняют в государственной измене. Под взор мятежников попали политики из правительства, которых тоже взяли под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что важно знать о госперевороте в Габоне.

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