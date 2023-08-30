Удар для Франции: что важно знать о госперевороте в Габоне

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Госпереворот в Габоне стал серьезным ударом для Франции

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Али Бонго правил страной уже 14 лет.

В Габоне произошел военный переворот — пятая по счету бывшая колония Франции отвернулась от Парижа. Возмущение оппозиции вызвала откровенная фальсификация президентских выборов, в ходе которых на третий срок переизбрался Али Бонго — он у власти уже 14 лет.

Командование армии сформировало переходное правительство и объявило об отставке главы государства, чей семейный клан правил одной из богатейших стран Африки почти 56 лет. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит свои гражданские права. Также было объявлено о роспуске государственных институтов власти и приостановке работы главного порта южноафриканской страны в Либревиле.

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