Сальдо сообщил о начале работ по восстановлению Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС.

«Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (на восстановление Каховской ГЭС. — Прим. ред.), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются», — сказал он РИА Новости.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, который привел к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры, как сейчас выглядит Каховская ГЭС.