Как сейчас выглядит Каховская ГЭС — эксклюзивные кадры

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 49 0

Опубликованы последние кадры Каховской ГЭС

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Известно, что после подрыва станции погибли 57 человек.

После подрыва Каховской гидроэлектростанции погибли 57 человек. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с президентом России Владимиром Путиным. У 5-tv.ru оказались в распоряжении эксклюзивные кадры как выглядит Каховская ГЭС сейчас.

Подрыв станции был осуществлен в ночь с 5 на 6 июня 2023 года. К сожалению, в ближайшее время восстановить дамбу не получится, она не функционирует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов.

Тема:
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