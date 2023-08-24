Известно, что после подрыва станции погибли 57 человек.

После подрыва Каховской гидроэлектростанции погибли 57 человек. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с президентом России Владимиром Путиным. У 5-tv.ru оказались в распоряжении эксклюзивные кадры как выглядит Каховская ГЭС сейчас.

Подрыв станции был осуществлен в ночь с 5 на 6 июня 2023 года. К сожалению, в ближайшее время восстановить дамбу не получится, она не функционирует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов.