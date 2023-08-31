Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений
Росавиация заявила о возобновлении работы аэропорта в Пскове
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
На устранение последствий происшествия потребовались сутки.
Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила Росавиация.
«Аэропорт Псков с 07:00 по московскому времени 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений», — сказано в сообщении Telegram-канала.
Так, все службы вновь работают в штатном режиме и согласно расписанию. Сегодня, отметили в ведомстве, запланированы два рейса из Москвы и обратно.
В ночь с 29 на 30 августа произошло несколько взрывов в районе аэропорта в Пскове. Тогда сообщалось о работе средств противовоздушной обороны по отражению атак беспилотников.
Позже МЧС сообщило о возгорании военно-транспортных самолетов ИЛ-76, к тушению которых привлекли 65 человек и 21 единицу техники. В то же время власти региона объявили об отмене всех рейсов из аэропорта Пскова 30 августа, чтобы экстренные службы могли устранить все последствия ночной атаки беспилотников и восстановить аэропорт для дальнейшей работы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в поезда между Москвой и Псковом добавили дополнительные вагоны.
Читайте также
94%
0.22 104.45
0.97
Нашли ошибку?