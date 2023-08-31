Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 26 0

Росавиация заявила о возобновлении работы аэропорта в Пскове

Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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На устранение последствий происшествия потребовались сутки.

Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Псков с 07:00 по московскому времени 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений», — сказано в сообщении Telegram-канала.

Так, все службы вновь работают в штатном режиме и согласно расписанию. Сегодня, отметили в ведомстве, запланированы два рейса из Москвы и обратно.

В ночь с 29 на 30 августа произошло несколько взрывов в районе аэропорта в Пскове. Тогда сообщалось о работе средств противовоздушной обороны по отражению атак беспилотников.

Позже МЧС сообщило о возгорании военно-транспортных самолетов ИЛ-76, к тушению которых привлекли 65 человек и 21 единицу техники. В то же время власти региона объявили об отмене всех рейсов из аэропорта Пскова 30 августа, чтобы экстренные службы могли устранить все последствия ночной атаки беспилотников и восстановить аэропорт для дальнейшей работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в поезда между Москвой и Псковом добавили дополнительные вагоны.

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