Аэропорт закрыт: в поезда между Москвой и Псковом добавят дополнительные вагоны

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 59 0

в поезда между Москвой и Псковом добавят дополнительные вагоны по 90 мест

Аэропорт закрыт: в поезда между Москвой и Псковом добавят дополнительные вагоны

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Соответствующее сообщение было опубликовано Telegram-канале компании.

Федеральная пассажирская компания приняла решение добавить в поезда между Псовом и Москвой дополнительные вагоны. Как рассказали в среду, 30 августа, в пресс-службе компании РЖД, в состав будут включены по два вагона в обоих направлениях.

«Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами», — уточнили в РЖД.

Таким образом, поезда из Пскова в Москву будут ходить с одним купейным и одним плацкартным вагоном, обеспечивающим еще 90 мест. А из столицы в Псков — два плацкартных с дополнительными 100 пассажирскими местами.

Ранее 5-tv.ru сообщал,  что в аэропорту Пскова из-за атаки украинских беспилотников загорелся ИЛ-76.

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
95.71
0.24 103.48
0.24
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

13:13
Военные, пришедшие к власти в Габоне, остановили работу главного порта
13:08
Самая крупная в регионе: в Якутии дан старт строительству Новоленской ТЭС
12:59
Суд оштрафовал Ровшана Аскерова* за публикацию без плашки иноагента
12:43
«Если спросите сейчас»: появится ли Киану Ривз в пятом «Джоне Уике»
12:41
В Москве прощаются к Глебом Панфиловым: эксклюзивные кадры с панихиды
12:39
Истребитель Су-30 уничтожил украинский катер в районе острова Змеиный

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Что это было? Пропавшую на сутки 16-летнюю фигуристу отдали маме
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России